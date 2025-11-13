Трамп вновь пытался скрыть синяк на руке тональным кремом

Президент США появился с косметикой на руке на церемонии подписания указа в рамках проекта о финансовой помощи детям из приемных семей

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп снова скрывал синяк на правой руке под слоем тонального крема на официальном мероприятии. Это следует из видео, которое опубликовал Белый дом на своей странице в YouTube.

Американский президент появился с косметикой на руке на церемонии подписания указа в рамках проекта о финансовой помощи детям из приемных семей. Он подписал этот документ вместе с первой леди США Меланией Трамп, курирующей этот проект.

Портал The Daily Beast отметил, что президент не использовал тональный крем, подписывая закон о прекращении шатдауна. Вместо этого он пытался скрыть синяк на правой руке, держа ее под столом, под папкой с документами или под другой рукой.

Летом 2025 года у Трампа была замечена отечность ног и синяки на руках. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тогда заявила, что состояние здоровья президента остается отличным. Отечность, по ее словам, обусловлена венозной недостаточностью, что распространено среди людей старше 70 лет, а синяки на руках объясняются частыми рукопожатиями и приемом аспирина.