The Times: в Британии раскритиковали Стармера за частые зарубежные поездки

По данным газеты, с момента победы на выборах в июле 2024 года премьер Великобритании совершил 37 поездок, побывал в 44 странах, проведя в общей сложности за рубежом два с половиной месяца

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер за 17 месяцев пребывания у власти провел шестую часть этого времени в зарубежных поездках. Об этом сообщила газета The Times, отметив, что это начинает вызывать критику у членов правительства, которые полагают, что лидеру правящей Лейбористской партии стоило бы уделять больше внимания внутренним проблемам страны.

Как говорится в статье, с момента победы на выборах в июле 2024 года Стармер совершил 37 поездок, побывал в 44 странах, проведя в общей сложности за рубежом два с половиной месяца. По информации издания, это больше чем у любого другого британского премьера за аналогичный период. За неполные 17 месяцев глава правительства преодолевал более 300 миль (482 км) в день. Для сравнения: показатель лейбориста Тони Блэра (1997-2007) за аналогичный отрезок времени был почти в два раза меньше - 164 мили (263 км) в день.

The Times сообщает, что члены кабинета призвали Стармера, получившего прозвище "Кир, которого никогда нет" ("Never here Keir"), чаще делегировать эти обязанности своему заместителю Дэвиду Лэмми или главе МИД Иветт Купер. "Он великолепен за рубежом, но это не идет ему на пользу. Кто-то должен сказать ему, чтобы он проводил немного больше времени за рабочим столом", - приводит издание слова неназванного министра.

"Почему он постоянно в самолете? - задался вопросом еще один источник в правительстве. - Приятно ощущать свою важность, но ему нужно закрепиться дома".

9 ноября газета The Sunday Times сообщила, что Лэмми в частном порядке предупредил Стармера о необходимости ограничить количество зарубежных поездок.

Согласно социологическому исследованию компании Ipsos, результаты которого 28 октября привела газета The Daily Telegraph, у Стармера самый большой отрицательный рейтинг среди десяти политиков, чью работу было предложено оценить, за исключением министра финансов Рейчел Ривс. Она делит с премьером нижнюю строчку списка. Деятельность лидера Лейбористской партии одобряют лишь 20% опрошенных, а 60% относятся к ней негативно. В случае с Ривс это соотношение составило 15% и 55%. Таким образом, отрицательный рейтинг обоих политиков составил минус 40 пунктов. Опрос показал, что лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж впервые обогнал действующего премьер-министра в качестве политика, которого большинство британцев хотели бы видеть на посту главы правительства.