Замглавы МИД КНР предупредил Токио о последствиях слов Такаити о Тайване

Сунь Вэйдун назвал "чрезвычайно опасными" слова японского премьера о том, что возможный военный кризис у острова будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая вынудит Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону"

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун сделал послу Японии Кэндзи Канасуги серьезное представление в связи с недавним заявлением японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване. Об этом сообщил МИД КНР.

Как уточняется на сайте китайского внешнеполитического ведомства, Сунь Вэйдун вызвал Кэндзи Канасуги 13 ноября. "Китай вновь настаивает, чтобы японская сторона глубоко осмыслила свою историческую вину, немедленно пересмотрела и исправила ошибки, отозвала возмутительные заявления и воздержалась от дальнейших шагов по неверному пути. В противном случае Япония должна будет понести ответственность за все последствия", - подчеркнул замминистра.

Сунь Вэйдун назвал "провокационными" и "чрезвычайно опасными" высказывания японского премьера о Тайване и выразил решительный протест, поскольку, как он отметил, Пекин рассматривает подобные заявления как грубое вмешательство во внутренние дела Китая, серьезное нарушение общепринятых правовых норм и как действия, подрывающие послевоенный международный порядок. По его словам, тем самым Токио подрывает политическую основу китайско-японских отношений, "ранит чувства народа КНР".

"1,4 млрд жителей Китая ни в коем случае не потерпят этого! Тайваньский вопрос - квинтэссенция ключевых интересов нашей страны, красная черта и грань, которую нельзя переступать, - подчеркнул замминистра. - 80 лет назад героический китайский народ после 14 лет кровопролитной борьбы победил японских захватчиков. Сегодня, спустя 80 лет, любой, кто осмелится в какой-либо форме вмешиваться в дело по воссоединению Китая, обязательно получит решительный отпор!"

Ранее Санаэ Такаити заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил отрубить японскому премьеру голову, однако в дальнейшем эта запись была удалена.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.