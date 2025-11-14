Франция ввела в эксплуатацию ракету ASMPA-R, способную нести ядерный заряд

Минобороны республики сообщило об этом после пуска ракеты с истребителя Rafale

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Франции приняло на вооружение новую ракету средней дальности класса воздух - земля ASMPA-R, способную нести ядерный заряд. Об этом ведомство сообщило после второго испытательного пуска этой ракеты с истребителя Rafale.

"Этот пуск ракеты ASMPA-R последовал за подписанием министром обороны и по делам ветеранов документа о ее вводе в оперативную эксплуатацию 10 ноября 2025 года в составе военно-морской атомной авиации (FANU) ВМС страны", - отмечается в пресс-релизе.

В конце октября министерство сообщило, что приняло на вооружение новую межконтинентальную баллистическую ракету M51.3, которая способна нести ядерный заряд. Отмечалось, что ракеты такого типа будут размещены на четырех атомных подводных лодках класса Triomphant ВМС Франции.