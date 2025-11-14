Республика Корея намерена закупить у США оружие на $25 млрд к 2030 году

Сеул также планирует предоставить "всеобъемлющую помощь" американскому контингенту в Южной Корее на $33 млрд

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Республика Корея намерена закупить у США вооружение на $25 млрд до 2030 года. Об этом говорится в совместной информационной справке по итогам саммита двух стран, который прошел в Кёнджу 29 октября.

"Республика Корея заявила о приверженности потратить $25 млрд на американское военное оборудование к 2030 году, а также рассказала о своих планах предоставления всеобъемлющей помощи американскому контингенту в Республике Корея на $33 млрд", - сказано в документе, который распространила администрация президента. Ранее южнокорейские издания указывали, что в эту сумму войдут уже подписанные контракты, реализация которых рассчитана до 2030 года.

Информационный бюллетень также указывает, что президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поделился с коллегой планами по повышению военного бюджета до 3,5% ВВП. Президент США Дональд Трамп приветствовал это решение. Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп заявили о приверженности полной денуклеаризации КНДР и обеспечению мира на Корейском полуострове.

В справке говорится, что США дали разрешение Республике Корея построить атомную подводную лодку, но не конкретизируется, в какой стране предлагается ее произвести. США обещали сотрудничать с Республикой Корея при проработке вопросов, связанных с поставками топлива для нее. Трамп после саммита заявил, что подлодку построят на верфях в Филадельфии. Южнокорейские же власти обозначали, что больше заинтересованы в строительстве субмарины на своей территории.

В информационном документе также повторено, что Республика Корея вложит $150 млрд в американскую судостроительную отрасль. Южная Корея также обещает инвестировать $200 млрд в сферы, которые будут конкретизированы в меморандуме о взаимопонимании. Ранее министр торговли и промышленности Республики Корея Ким Чжон Гван сказал, что меморандум по определению не имеет обязательного характера и не будет проходить процедуру ратификации в парламенте. По его словам, ни одна страна, договорившаяся с США о пошлинах, не ратифицировала "сделку".

В ответ на инвестиции США снизят пошлины на южнокорейские автомобили до 15%. Также в информационной справке сказано, что США к южнокорейским товарам могут применять положения соглашения о свободной торговле с Республикой Корея, принцип наибольшего благоприятствования или пошлины в 15% в зависимости от того, что окажется больше.