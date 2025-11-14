Главы МИД и МО Японии и Индонезии проведут встречу в формате "два плюс два"

Как отмечает агентство Kyodo, встреча состоится на фоне растущей активности Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны Японии и Индонезии проведут встречу в формате "два плюс два" 17 ноября в Токио.

По словам главы Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми, Индонезия, как и его страна, является "незаменимым партнером в укреплении оборонного сотрудничества". Глава оборонительного ведомства добавил, что пригласит своего индонезийского коллегу посетить базу Морских сил самообороны в Йокосуке недалеко от Токио.

Встреча пройдет, как отмечает агентство Kyodo, на фоне растущей активности КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Индонезия проводит независимую сбалансированную внешнюю политику, поддерживания отношения с различными странами, в апреле уже проводила встречу глав оборонных и внешнеполитических ведомств с Китаем.

Япония рассматривает Индонезию как одного из ключевых стратегических партнеров, учитывая размеры ее экономики и численность населения. Стороны уже проводили встречи в формате "два плюс два" в 2015 и 2021 годах.