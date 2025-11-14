Журналист Вебер назвал безумием истерию об опасности нападения РФ на Норвегию

Норвежский журналист также считает неоправданным план модернизации системы видеонаблюдения на границе стран

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Политики Норвегии нагнетают истерию о якобы стремлении России напасть на их страну, сообщил сотрудникам СМИ норвежский журналист Хендрик Вебер в ходе посещения ДНР.

"Конечно, это безумие, - сказал Вебер. - Но сегодня Норвегия просто изо всех сил нагнетает ситуацию и сама себя пытается убедить в том, что Россия хочет напасть на нас. И мы даже уже и дату знаем. "Это случится в феврале 2029", - говорят одни политики, а на следующий день другие уже заявляют, что в 2028 году и так далее. Но они уверяют, что точно знают, когда это произойдет".

Вебер считает неоправданным план модернизации системы видеонаблюдения на границе двух стран и выделение на эти цели 191 млн норвежских крон или €16,4 млн, о чем в начале ноября сообщило полицейское управление Норвегии. "Это просто безумие вкладывать такие огромные средства в подобные проекты", - отметил журналист.