ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Журналист Вебер назвал безумием истерию об опасности нападения РФ на Норвегию

Норвежский журналист также считает неоправданным план модернизации системы видеонаблюдения на границе стран
Редакция сайта ТАСС
03:18

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Политики Норвегии нагнетают истерию о якобы стремлении России напасть на их страну, сообщил сотрудникам СМИ норвежский журналист Хендрик Вебер в ходе посещения ДНР.

"Конечно, это безумие, - сказал Вебер. - Но сегодня Норвегия просто изо всех сил нагнетает ситуацию и сама себя пытается убедить в том, что Россия хочет напасть на нас. И мы даже уже и дату знаем. "Это случится в феврале 2029", - говорят одни политики, а на следующий день другие уже заявляют, что в 2028 году и так далее. Но они уверяют, что точно знают, когда это произойдет".

Вебер считает неоправданным план модернизации системы видеонаблюдения на границе двух стран и выделение на эти цели 191 млн норвежских крон или €16,4 млн, о чем в начале ноября сообщило полицейское управление Норвегии. "Это просто безумие вкладывать такие огромные средства в подобные проекты", - отметил журналист. 

НорвегияРоссия