Президент Южной Кореи заявил о завершении переговоров с США по пошлинам

Вашингтон снизит тарифы на южнокорейские автомобили в ответ на инвестиции Сеула в американскую судостроительную отрасль и другие сферы

СЕУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил о завершении переговоров с США по пошлинам и вопросам безопасности в связи с публикацией совместной информационной справки об итогах саммита, прошедшего 29 октября в Кёнджу.

"Завершена подготовка информационной справки, в которую вошли положения, согласованные двумя странами на двух саммитах", - сказал Ли Чжэ Мён в ходе брифинга. Еще один саммит Республики Корея и США прошел в Вашингтоне в августе. "Тем самым завершились переговоры по торговым вопросам и консультации в сфере безопасности", - сказал южнокорейский лидер.

14 ноября США и Республика Корея распространили информационный бюллетень, в котором повторно были раскрыты итоги саммита. В самой справке сказано, что в скором времени будет подписан меморандум о взаимопонимании, касающийся южнокорейских инвестиций в США. "Хотя мы начали переговоры о пошлинах позже других стран из-за мятежа и государственной и социальной нестабильности, благодаря крепкому доверию на основе военного союза, взаимному уважению и взаимопониманию мы достигли наилучшего результата", - сказал Ли Чжэ Мён.

В совместной информационной справке еще раз раскрыты ключевые договоренности, достигнутые на саммите 29 октября, о которых стало известно ранее. В частности, Южная Корея обещала вложить $150 млрд в американскую судостроительную отрасль и еще $200 млрд в сферы, которые будут конкретизированы в меморандуме о взаимопонимании. В ответ на инвестиции США снизят пошлины на южнокорейские автомобили до 15%. Также в информационной справке сказано, что США к южнокорейским товарам будут применять положения соглашения о свободной торговле с Республикой Корея, принцип наибольшего благоприятствования или пошлины в 15% в зависимости от того, что окажется больше.

Ранее министр торговли и промышленности Республики Корея Ким Чжон Гван сказал, что меморандум о взаимопонимании по определению не имеет обязательного юридического характера и не будет проходить процедуру ратификации в парламенте. По его словам, ни одна страна, договорившаяся с США о пошлинах, не ратифицировала "сделку" с США по пошлинам.