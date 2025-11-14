Береговая охрана США заявила об обнаружении корабля РФ около Гавайев

Утверждается, что это был разведывательный корабль "Карелия"

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Береговая охрана США утверждает, что в октябре обнаружила российский военный корабль в 28 км к югу от острова Оаху.

"Береговая охрана США 29 октября обнаружила и отследила российский военный корабль возле территориальных вод США, примерно в 15 морских милях (27,8 км - прим. ТАСС) к югу от Оаху", - говорится в опубликованном заявлении. Как утверждается, речь идет о разведывательном корабле "Карелия".

Береговая охрана отметила, что "иностранные военные корабли других стран имеют право проходить за пределами территориальных вод других стран".