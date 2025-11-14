США продвигают в ООН проект резолюции в поддержку плана Трампа по Газе

Постоянное представительство Соединенных Штатов при всемирной организации отмечает, что документ призван "довести до конца" предложенный американским президентом мирный план

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты с начала ноября ведут переговоры в Совете Безопасности ООН по своему проекту резолюции в поддержку мирного плана американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом сообщило постоянное представительство США при всемирной организации.

Как говорится в опубликованном заявлении, с начала ноября США "приступили в Нью-Йорке к добросовестным переговорам по проекту [резолюции] в тесном сотрудничестве с членами Совбеза" и партнерами Вашингтона, чтобы достичь консенсуса по документу в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". "Мы призываем Совет Безопасности воспользоваться этим историческим моментом и поддержать проект для того, чтобы проложить путь к прочному миру на Ближнем Востоке", - заявило постпредство США при ООН, добавив, что документ призван "довести до конца" предложенный Трампом мирный план.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.