Литва анонсировала появление в Европе "коридоров военной мобильности"

Договор об этом подписали Бельгия, Германия, Люксембург, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Восемь стран - членов Североатлантического альянса договорились о создании "коридоров военной мобильности" в Европе. Об этом сообщило министерство обороны Литвы.

"Весь регион Центральной Европы и Северной Европы охватят единые установки в сфере военной мобильности. Особенно важным ее фактором будут межгосударственные коридоры", - говорится в сообщении. Договор об этом подписали Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия. Под военной мобильностью подразумеваются мероприятия и правила, установленные для передвижения войск.

С использованием действующего "коридора военной мобильности" между Нидерландами, Германией и Польшей партнеры наметили расширение такой структуры на западе через Бельгию и Люксембург, на востоке - через Литву, Чехию и Словакию.

В зоне "коридоров военной мобильности" будут введены единые правила и процедуры пересечения государственных границ, контроля и наблюдения за передвижением войск, обмена информацией. Синхронизироваться будет также состояние и развитие транспортной инфраструктуры. Для финансирования необходимых работ и организационных мероприятий привлекаются национальные источники и средства из фондов ЕС.