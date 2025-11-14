КНР намерена ближайшие 50 лет укреплять с Таиландом стратегические отношения

Лидер Китая Си Цзиньпин отметил готовность стабильно продвигать сотрудничество по крупным проектам

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Китай готов укреплять стратегические отношения с Таиландом, чтобы добиться еще большего прогресса в следующие 50 лет. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с королем Таиланда Маха Вачиралонгкорном (Рама Х).

"Стоя на новой исторической отправной точке, я готов вместе с Вашим Величеством руководить построением китайско-таиландского сообщества единой судьбы, чтобы добиться еще большего прогресса в следующие 50 лет", - приводит Центральное телевидение КНР слова Си Цзиньпина.

Лидер Китая также призвал "укреплять стратегическое сопряжение". Он отметил готовность "стабильно продвигать сотрудничество по крупным проектам, таким как китайско-таиландская железная дорога, расширение импорта качественной сельхозпродукции из Таиланда, а также развитие кооперации в сферах ИИ, цифровой экономики и аэрокосмической отрасли".

Маха Вачиралонгкорн в свою очередь заявил, что "сотрудничество Таиланда и Китая - это сотрудничество между братьями". Он добавил, что королевство готово "активно учиться и перенимать опыт развития Китая".

Монарх будет находиться в КНР с государственным визитом с 14 по 19 ноября.