В Конгрессе США обратили внимание на появление дронов у военных баз

Председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса Том Коттон назвал это серьезной угрозой безопасности США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов над американскими военными базами, объектами таможенной службы, а также над местами проведения массовых публичных мероприятий представляют серьезную угрозу для безопасности США. Об этом заявил в четверг председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) в эфире телеканала CBS.

По его словам, угроза военным объектам и местам массового скопления людей "является серьезной и продолжает расти". Государство, продолжил законодатель, сталкивается с беспрецедентным уровнем угрозы национальной безопасности в воздушном пространстве. Он рассказал о большом количестве случаев появления неопознанных дронов рядом с важными для страны объектами. Так, по данным Пентагона, в 2024 году было зарегистрировано более 350 несанкционированных полетов беспилотников над примерно 100 военными объектами, а правительственные данные показывают, что во второй половине того же года в пределах 500 метров от южной границы США было обнаружено более 27 тыс. дронов. В прошлом году количество случаев появления дронов над стадионами немного сократилось, однако в целом этот показатель продолжает расти: с 2021 по 2024 год он вырос почти вдвое - с 1,3 тыс. до 2,3 тыс. Как подчеркнул Коттон, фиксируется рост активности дронов над крупными спортивными объектами США в преддверии Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу, которые в следующем году пройдут в Соединенных Штатах.

Недорогие технологии беспилотников, продолжил Коттон, получили широкое распространение среди преступных организаций. Коттон отказался рассказывать, сколько случаев фиксации беспилотников может быть связано с иностранными правительствами и какие именно страны могут быть якобы причастны к ним. Как отмечает CBS, многие военные базы США не имеют права в соответствии с действующим законодательством развертывать системы противодействия беспилотникам.

В Сенате обсуждаются законопроекты, которые позволят сотрудникам правоохранительных органов штатов отслеживать и обезвреживать беспилотники, которые приближаются к местам проведения крупных публичных мероприятий, а также расширяют определение охраняемого объекта, чтобы позволить большему количеству американских баз отслеживать и нейтрализовывать дроны.