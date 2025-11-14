Белый дом подтвердил ограничения на выдачу виз лицам с диабетом и ожирением

На протяжении 100 лет политика Госдепа включала в себя право отказывать в визе заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков, указала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила, что Госдепартамент утвердил новые рекомендации для американских консульских органов по выдаче виз, которые ограничивают вероятность одобрения документов для страдающих диабетом, ожирением и ряда других заболеваний.

"На протяжении 100 лет политика Госдепартамента включала в себя право отказывать в визе заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков. Например, лицам, желающим получить государственную медицинскую помощь в США, и могли бы отнять ресурсы здравоохранения у американских граждан. Администрация президента [США Дональда] Трампа наконец-то полностью реализует эту политику", - приводит слова Келли газета Politico.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт также добавил, что текущая администрация ставит на первое место интересы граждан страны, поэтому политика ведомства должна гарантировать, чтобы иностранцы создавали дополнительные статьи расходов для бюджета США.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Госдепартамент США разослал консульским службам новые рекомендации, которые говорят о необходимости учитывать при принятия решения по выдаче виз наличие у заявителей диабета, ожирения и других хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические и другие. В рекомендациях также указано, что сотрудники консульств должны самостоятельно оценивать возможные расходы для США, связанные с медицинским обслуживанием заявителя. По словам неназванного дипломата, руководство Госдепартамента активно ищет новые способы ограничить въезд иностранцев в страну или, по крайней мере, замедлить работу визовой системы.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.