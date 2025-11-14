Рахмон и Матвиенко обсудили расширение сотрудничества в сфере законодательства

Стороны также обсудили вопросы председательства Таджикистана в органах Содружества

ДУШАНБЕ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Совета Федерации, председатель Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) Валентина Матвиенко рассмотрели вопросы расширения взаимодействия двух стран и обмена опытом в сферах законодательства и цифровизации. Встреча прошла в Душанбе, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

По ее данным, в ходе беседы собеседники уделили особое внимание расширению обмена опытом между двумя странами в сфере законодательства, цифровизации, поддержки предпринимательства и социальной политики. Были обсуждены вопросы взаимодействия Таджикистана и России в рамках стратегического партнерства и союзнических отношений, в том числе межпарламентские связи. Рахмон отметил вклад парламентской дипломатии в процесс укрепления и развития различных аспектов таджикско-российского сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество двух стран. Президент подчеркнул, что Таджикистан рассматривает межпарламентское взаимодействие как важное звено всего комплекса взаимоотношений. В этом контексте он отметил необходимость усиления работы парламентских профильных комитетов, особенно в сферах экономики, инвестиций, энергетики, медицины и экологии, говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы председательства Таджикистана в органах Содружества. В связи с этим были отмечены плодотворные результаты государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе, а также саммитов СНГ и Центральная Азия - Россия, которые прошли в октябре в таджикской столице.

Матвиенко прибыла в Душанбе во главе российской парламентской делегации для участия в мероприятиях осенней сессии МПА СНГ, которые проходят в Душанбе 13-14 ноября. В рамках сессии 13 ноября состоялось заседание Совета ассамблеи. 14 ноября начинается 59-е пленарное заседание МПА.