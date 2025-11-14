Axios: Белый дом намерен давать больше данных Конгрессу о военных операциях

По данным портала, администрация президента США также намерена возобновить согласование с законодателями поставок американских вооружений другим странам

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить информирование Конгресса США о проведении военных операций различной степени секретности и возобновить согласование с законодателями поставок американских вооружений другим странам. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

Ранее отмечалось, что члены Конгресса США от обеих партий стали выражать значительное недовольство тем, что у них практически отсутствует информация об американских ударах по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и о ситуации вокруг Венесуэлы. По мнению конгрессменов, подобная практика избегания в информировании является отходом от сложившейся нормы.

Под давлением Конгресса Белый дом планирует проводить больше секретных брифингов по операциям. Также Axios отмечает, что трудности во взаимодействии исполнительной и законодательной ветвей власти США привели к задержкам с одобрением поставок вооружений другим странам. На этой неделе Госдепартамент США направил Конгрессу порядка 20 проектов уведомлений о военных поставках на десятки миллиардов долларов. При этом очередь из уведомлений выросла на 30% от обычных значений на фоне рекордной по продолжительности приостановки финансирования федерального правительства.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.