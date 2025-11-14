Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением

Это произойдет, если Токио решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня, уточнил официальный представитель министерства Цзян Бинь

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Япония потерпит сокрушительное поражение, если Токио решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь, комментируя высказывание японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что возможный военный кризис у острова может вынудить Токио воспользоваться правом на самооборону.

"Если японская сторона не извлечет уроки из истории и осмелится пойти на риск или даже применить силу для вмешательства в тайваньский вопрос, она потерпит сокрушительное поражение от железной воли НОАК и дорого заплатит за это", - сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что тайваньский вопрос - "исключительно внутреннее дело Китая, не терпящее иностранного вмешательства", а "ошибочные высказывания японского лидера по поводу Тайваня" представляют собой грубое вмешательство в него.

Такаити в ходе дебатов в парламенте на прошлой неделе заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил отрубить японскому премьеру голову, однако в дальнейшем эта запись была удалена.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.