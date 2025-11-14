Один из лидеров оппозиции Молдавии час доказывал еврокомиссару, что не связан с РФ

Лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк пожаловался, что президент республики Майя Санду давит на оппозицию, обвиняя ее в связях с Россией

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Лидер молдавской оппозиционной партии "Демократия дома" Василий Костюк пожаловался, что в ходе встречи с Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Мартой Кос, посетившей Кишинев, ему пришлось целый час доказывать, что он не является "пророссийским политиком".

"Чтобы вы поняли, первая ее фраза была о том, что ей сказали, что мы являемся пророссийскими партиями. Час надо было доказывать, что мы не верблюды, мы не под контролем Москвы", - сказал Костюк в эфире телепрограммы "Федорова Show". По его словам, в ходе встречи с европейским чиновником он пожаловался, что президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности давит на оппозицию, обвиняя ее в связях с РФ, против ее лидеров возбуждаются уголовные дела.

"Я сказал, что у меня 60 с лишним дел. Она просто не поверила и спросила представителя европейской делегации в Молдове. [Лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато] Усатый подтвердил: у него около 30 дел. И она так посмотрела - откуда? Вот в таких условиях мы и работаем", - пояснил Костюк. По его словам, он рассказал Кос, что власти Молдавии занимается расхищением средств, которые выделяет ЕС.

"Я говорил обо всех этих нарушениях прав человека - не только оппозиции, а просто прав человека. О том, что крадут деньги. Я приводил конкретные примеры", - рассказал оппозиционер. Он выразил надежду, что Брюссель изменит подход к Молдавии и механизмы контроля за выделением средств.

"Европейцам стало интересно или стыдно за наши так называемые достижения. Я думаю, что они будут менять некоторые механизмы финансирования и контроля финансов, которые текут у нас рекой, но, как заходят деньги в Молдову, они просто исчезают", - пояснил депутат.

Подавление оппозиции

Перед прошедшими выборами в парламент власти Молдавии еще больше усилили давление на оппозицию. Санду обвинила оппонентов в попытке государственного переворота, в стране были закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли слово оппозиции. Также по инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот", работа которого, по словам Санду, направлена на борьбу с "изменниками родины", блокирующими курс властей на интеграцию в ЕС. В Молдавии появился аналог украинского центра "Миротворец", куда были внесены лидеры оппозиции, общественники и журналисты, критикующие власть. Против лидеров оппозиции начали возбуждать уголовные дела. Перед голосованием в республике ежедневно проходили массовые обыски и задержания активистов оппозиционных партий и обычных граждан. К выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа" и другие формирования, которых обвинили в связях с Москвой. В тюрьме по обвинению в незаконном финансировании оказались активисты блока, в том числе и избранная глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.