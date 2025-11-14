В Белоруссии разместили на спецстоянках все 1 243 литовские фуры

В Государственном таможенном комитете указали, что на местах стоянок созданы соответствующие бытовые условия

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Все литовские грузовики, остававшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", размещены на специальных стоянках в Белоруссии. Об этом сообщили в белорусском Государственном таможенном комитете (ГТК).

"До завершения вчерашнего дня все оставшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони" литовские фуры размещены на специально установленных площадках. Всего на предусмотренных стоянках, охраняемых таможенными органами, размещено 1 243 литовских грузовика: "Берестовица" - 454; "Бенякони" - 193; "Котловка" - 379; "Каменный Лог" - 154; "Сморгонь" - 63", - говорится в Telegram-канале.

Как указали в ведомстве, в нахождении в этих транспортных средствах водителей нет необходимости. При этом соответствующие бытовые условия на местах стоянок созданы.

В ГТК напомнили, что перемещение литовских транспортных средств возможно будет только после возобновления властями Литвы нормального движения через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай".

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией, утверждая, что Минск умышленно не контролирует запуск со своей территории воздушных шаров с сигаретной контрабандой, которые угрожают безопасности гражданской авиации. В ответ Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур. В результате там застряли свыше 1 тыс. грузовиков.