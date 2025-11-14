FT: ЕС предпочитает инвестировать в разработку обычного оружия, а не в БПЛА и ИИ

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз в основном финансирует разработку традиционных видов вооружений, а не передовых военных технологий, среди которых беспилотники и искусственный интеллект (ИИ). Об сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Согласно информации, направленной ЕК в бюджетный комитет Европарламента, с 2021 года на проекты, связанные с ИИ и БПЛА, из общего бюджета ЕС выделили менее €400 млн. В то же время на разработку "традиционных средств обороны" - наземной, воздушной и морской техники, а также ПВО - направлено €1,49 млрд.

"Нас удивили эти цифры. Если посмотреть на поля сражений на Украине, дроны и решения на основе ИИ играют там главную роль. Европа, по-видимому, все еще много тратит на традиционные системы вооружений", - заявил FT депутат Европарламента от партии "зеленых" Даниэль Фройнд.

Как отмечает издание, ЕС увеличил расходы на оборону в рамках Европейского оборонного фонда, а также других программ. По данным Еврокомиссии, общие затраты на оброну за счет бюджета выросли с €1,24 млрд в 2021 году до €2,29 млрд в 2024 году.