Выборы главы Гагаузии могут совместить с парламентскими

Голосование проведут в начале марта, указал председатель законодательного органа Дмитрий Константинов

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Очередные выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузии могут быть совмещены с выборами нового главы этой автономии в составе Молдавии в начале марта 2026 года из-за судебного процесса против действующего руководителя Евгении Гуцул. С соответствующим видеообращением выступил председатель законодательного органа Дмитрий Константинов.

"[Парламентские] выборы будут приблизительно в начале марта. Это уже точно. Сегодня никто не знает, будут выборы только Народного собрания или будут [совмещены] с выборами башкана (главы - прим. ТАСС) Гагаузии", - сказал он.

Полномочия депутатов действующего парламента истекли 12 ноября, однако дата очередных выборов еще не назначена из-за конфликта с центральными властями. Он обострился в 2023 году после победы на выборах Гуцул и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

Как рассказал ТАСС советник Гуцул Михаил Влах, после этих выборов Кишинев попытался подчинить себе Избирательную комиссию Гагаузии. Из-за этого местные депутаты были вынуждены ее ликвидировать. Позже Молдавия упразднила инстанцию, которая утверждает выборы в Гагаузии - Апелляционную палату Комрата. Для проведения следующих выборов эти вопросы необходимо урегулировать.

Как проинформировал Константинов, 27 ноября парламент Гагаузии намерен принять решение о формировании Избирательной комиссии, а также урегулировать другие вопросы, связанные с выборами.