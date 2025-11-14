В Кишиневе восстановят мемориальную надпись красноармейцев

В 2020 году надписи, сохранившиеся со времен войны на некоторых домах, были признаны историческим достоянием города

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кишинева восстановят мемориальную надпись "Осмотрено. Мин нет" на здании библиотеки им. Иона Крянгэ в центре города, которую несколько раз пытались замазать краской неизвестные вандалы. Об этом сообщил глава координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в телеграм-канале "Солдат Победы".

"Позиция библиотеки и мэрии города Кишинева состоит в том, чтобы восстановить надпись в первоначальном варианте. В настоящее время собственник здания осуществляет все необходимые для этого действия. <...> От имени наших организаций на место приглашен известный художник-реставратор, который оценит объем повреждений и предложит варианты восстановления", - проинформировал общественный деятель.

Пять лет назад эти надписи, сохранившиеся со времен войны на некоторых домах, были признаны историческим достоянием молдавской столицы, восстановлены с помощью администрации президента Молдавии Игоря Додона и Россотрудничества и помещены под антивандальное стекло. Тогда активистам удалось отыскать в Кишиневе и восстановить только десять надписей, они были точно измерены и задокументированы, чтобы в случае актов вандализма их можно было восстановить.

Впервые такой акт вандализма был совершен уже спустя несколько дней после прихода к власти партии Майи Санду - 23 августа 2021 года, за день до даты освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Новая власть начала пересматривать историю, были сделаны попытки отменить празднование Дня Победы и Дня освобождения республики от фашистской оккупации. Парламентское большинство от правящей партии приняло законы о запрете на использование символики времен Великой Отечественной войны, в республике начата установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне Гитлера. Их открытие проводится с участием официальных лиц и представителей посольства Румынии, что вызывает критику общественников, которые напоминают о преступлениях нацистов и их союзников против мирного населения.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 22 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно 9 мая на мемориалы воинской славы приходят сотни тысяч граждан, а многотысячный марш Бессмертного полка традиционно возглавляют бывшие президенты Игорь Додон, Владимир Воронин и другие известные политики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что власти Молдавии, начав переписывать историю, без сомнения, пойдут на снос памятников борцам с фашизмом и нацизмом, а также с развернут борьбу с христианскими святынями. По ее словам, Кишинев идет в этом по стопам режима Владимира Зеленского, "который пытается искоренить все русское не только внутри страны, но и за ее пределами".