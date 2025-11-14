Такаити заявила о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Это нужно, чтобы построить "новые, плодотворные отношения" между двумя странами, заявила премьер-министр Японии

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что готова лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы построить "новые, плодотворные отношения" между двумя странами.

"Я надеюсь лично встретиться с Ким Чен Ыном на пути к новым, плодотворным отношениям между Японией и Северной Кореей, смело предпринять шаги в зависимости от различных обстоятельств и добиться конкретных результатов", - сказала она журналистам, говоря о решении проблемы граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы XX века.

"Я полна решимости добиться прорыва за время своего срока [на посту премьера] и не исключаю никаких вариантов", - добавила Такаити.

Как сообщалось ранее, Токио уже уведомил Пхеньян о готовности проведения встречи на высшем уровне. Однако генсек кабмина Минору Кихара не стал уточнять, в какой форме КНДР было передано соответствующее сообщение и какая на него была реакция, а также ушел от ответа на вопрос, когда могли бы пройти такие переговоры. По его словам, администрация Такаити готова решить проблему похищенных граждан "как можно скорее".

Тема похищенных граждан - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства двух стран договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 26 марта 2024 года заявила, что Пхеньян отказывается от любых переговоров с Токио. Она подчеркнула, что ее страна также не заинтересована в проведении встречи между Ким Чен Ыном и занимавшим в то время пост японского премьера Фумио Кисидой из-за позиции Токио по вопросу похищенных граждан. Ким Ё Чжон отметила, что Япония пытается "поставить под сомнение суверенитет КНДР, используя такие выражения, как "ядерные и ракетные проблемы". Кроме того, сестра Ким Чен Ына в очередной раз сообщила, что вопрос о похищенных японских гражданах является решенным, отметив нежелание Токио признать эту позицию Пхеньяна.