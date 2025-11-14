RMF24: лидера правых в Польше могут лишить иммунитета за поджог файера

По информации радиостанции, запрос уже подготовлен варшавской полицией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Одного из лидеров польского ультраправого объединения "Конфедерация" Славомира Ментцена могут лишить депутатской неприкосновенности и оштрафовать за использование файера во время "Марша независимости" в Варшаве 11 ноября. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По ее информации, запрос о снятии иммунитета с депутата Сейма (нижней палаты парламента) Славомира Ментцена уже подготовлен варшавской полицией. Основанием для этого стали фотографии политика во время массового шествия с горящим файером в руке.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил использование любой пиротехники на "Марше независимости". Во время проведения шествия полиция конфисковала свыше 800 петард, файеров и дымовых шашек. За их использование был оштрафован 91 человек.

"Марш независимости" ежегодно проводится польскими националистическими организациями в День независимости республики 11 ноября. В предыдущие годы на акциях националистов нередко доходило до стычек с полицией - в 2020 году было задержано более 300 участников марша, травмы получили 35 полицейских. В этом году впервые с 2018 года в мероприятии участвовал президент Польши Кароль Навроцкий. По подсчетам столичной мэрии, в "Марше независимости" в Варшаве во вторник приняло участие порядка 100 тыс. человек.

Славомир Ментцен в этом году баллотировался на пост президента Польши, но не прошел во второй тур, который состоялся 1 июня, уступив двум другим кандидатам - занимавшему тогда пост директора Института национальной памяти Каролю Навроцкому и мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому.