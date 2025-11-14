Туск: Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией в начале недели

Речь идет о пунктах в Бобровниках и Кузнице, указал премьер-министр

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Варшава в начале будущей недели откроет два закрытых в предыдущие годы пограничных перехода на границе с Белоруссией в Бобровниках и Кузнице.

"Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели", - заявил он на пресс-конференции, трансляция которой велась на страницах его канцелярии в социальных сетях.

Ранее на сайте польского Правительственного центра законодательства появился проект распоряжения МВД республики о возобновлении работы двух упомянутых КПП 17 ноября.