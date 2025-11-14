Британия вывела из-под санкций две "дочки" "Лукойла" в Болгарии

Исключения коснулись Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Valentina Petrova

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Великобритания вывела из-под санкций болгарские дочерние фирмы российской компании "Лукойл". Об этом говорится в генеральной лицензии, распространенной Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Читайте также

Лукавая комбинация: "Лукойл" нашел идеального покупателя для своих активов за рубежом

Так, исключения коснулись компаний Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

Генеральная лицензия действует до 14 февраля 2026 года. Как отмечается в документе, в соответствии с лицензией разрешается "осуществлять коммерческую деятельность, связанную с компаниями Lukoil Bulgaria и их дочерними структурами", проводить платежи по любым существующим или новым обязательствам или контрактам, предоставлять или получать экономические ресурсы в связи с этим, обрабатывать платежи.

14 ноября в Болгарии вступил в силу закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, который фактически ввел внешнее управление над активами компании "Лукойл" в Болгарии. С момента назначения особого управляющего нынешнее руководство НПЗ Lukoil Neftochim Burgas акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами компании. Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю.

В ответ на введенные 15 октября рестрикции в отношении "Роснефти" и "Лукойла" посольство РФ в Соединенном Королевстве заявило, что подобные действия Лондона грозят дестабилизировать международные энергетические рынки.