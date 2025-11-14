Додон: вступление в ЕС с ограниченными правами грозит Молдавии потерей суверенитета

Нынешний курс Брюсселя ведет в тупик, отметил экс-президент Молдавии

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Вступление в Европейский союз с ограниченными правами, которое в Брюсселе предлагают Молдавии и Украине, грозит потерей суверенитета и ведет страну в тупик. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя заявления Еврокомиссии, что на первом этапе у новых членов ЕС не будет полноценного права голоса.

"Я евроскептик и считаю, что нынешний курс Брюсселя ведет в тупик. У меня есть вопрос ко всем сторонникам интеграции в ЕС: вы действительно хотите, чтобы мы вошли в Европейский союз в статусе "получлена", с урезанными правами? Если новые страны ЕС, как сейчас обсуждается, лишатся права вето, то все решения, принимаемые брюссельскими структурами, будут автоматически распространяться и на нас. Это фактически означает полный отказ от собственного суверенитета. Я уже говорил, что мне близка позиция [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана, который делает ставку на защиту национальных интересов, традиционных ценностей и семьи, ограничивает влияние внешних политических групп и отстаивает экономический суверенитет своей страны. В таких условиях сотрудничество с ЕС можно было бы рассматривать", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Украина, как и Молдавия, получила статус страны - кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, а переговоры стартовали летом 2024 года. Владимир Путин заявил, что Россия не возражает против стремления Украины вступить в ЕС, но против присоединения к НАТО.