Писториус заявил, что системе ПВО Украины все сложнее перехватывать БПЛА

Министр обороны ФРГ напомнил, что в октябре страна дополнительно поставила Киеву две новые системы Patriot, но "это было бы быстрее, если бы не шатдаун в Америке"

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что украинской ПВО становится все сложнее сбивать беспилотники и ракеты, и отчасти обвинил в трудностях шатдаун в США.

"К сожалению, следует признать, что техническое развитие идет вперед и для украинской ПВО становится все сложнее справляться с большим количеством беспилотников и крылатых ракет", - сказал он в Берлине на пресс-конференции после переговоров со своими коллегами из Великобритании, Италии, Польши и Франции (формат Group of Five).

"Мы в октябре дополнительно поставили две новые системы Patriot. Это было бы быстрее, если бы не шатдаун в Америке", - утверждал Писториус, напомнив, что для поставок систем необходимо было получить одобрение американской стороны.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.