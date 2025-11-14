Кабмин Литвы: Минск предложил Вильнюсу провести переговоры о границе

Советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас сообщил, что речь идет о 18 ноября

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Белоруссия предложила Литве 18 ноября провести переговоры на техническом уровне о пограничном урегулировании. Об этом сообщил журналистам советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас.

"Вместо того чтобы вести переговоры, например, завтра, они (Белоруссия - прим. ТАСС) предлагают вторник", - сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел Литвы Тауримас Валис заявил, что Вильнюс на техническом уровне постоянно ведет с Минском переговоры и консультации по пограничному урегулированию. Как уточнил советник премьера, речь идет о контактах службы охраны госграницы Литвы с представителями пограничного ведомства Белоруссии.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.