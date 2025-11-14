Писториус не смог однозначно ответить на вопрос о нехватке новобранцев на Украине

Министр обороны Германии заявил, что его украинский коллега Денис Шмыгаль заверил его в отсутствии "серьезной проблемы" с мобилизацией в стране

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопрос о трудностях при мобилизации на Украине, заявил, что его коллега Денис Шмыгаль заверил его в отсутствии "серьезной проблемы" в стране.

"Нет, мы [с коллегами из Великобритании, Италии, Польши и Франции] об этом не говорили. Но Денис Шмыгаль проинформировал нас о ситуации на Украине и подтвердил, что больше нет серьезной проблемы при наборе [новобранцев]. Еще есть дефицит, но над этим работают, имеется прогресс", - утверждал Писториус в Берлине на пресс-конференции после переговоров в формате Group of Five. При этом германский министр признал, что, "конечно, еще есть проблема".

Как ранее сообщила газета Die Welt, канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за то, чтобы молодые украинцы вместо выезда в ФРГ "несли службу в своей стране". Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, отметил, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским попросил того "побеспокоиться об этом". По словам канцлера, молодые мужчины нужны Украине.