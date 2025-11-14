Мерц заявил, что с Украины в ФРГ массово прибывают мужчины 18 - 24 лет

Канцлер Германии попросил Владимира Зеленского принять меры против их выезда

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что с Украины в его страну массово прибывают мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, и подтвердил, что попросил Владимира Зеленского принять меры против их выезда.

"Значительная часть тех, кто сейчас прибывает с Украины, - молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, поскольку военная служба на Украине начинается лишь с 25 лет. Я попросил его (Зеленского - прим. ТАСС) побеспокоиться о том, чтобы эти молодые мужчины оставались в стране, так как нужны ей, а не Германии", - сказал канцлер на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.

Мерц также сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости еще раз перепроверить структуры на Украине для усиления противодействия коррупции.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно выезжать из страны во время действия военного положения. После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем украинцам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.