Филиппо назвал визит Зеленского во Францию "наградой за коррупцию"
ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что запланированный визит Владимира Зеленского в Елисейский дворец станет "наградой за коррупцию", так как он покинет страну, добившись новой финансовой помощи для Украины.
"Скандал! [Президент Франции Эмманюэль] Макрон в понедельник примет Зеленского в Елисейском дворце! <...> Награда за коррупцию, так как Зеленский, очевидно, покинет Елисейский дворец с новым чеком в кармане", - написал политик в X.
По его мнению, Зеленский оказался замешан "в самом громком коррупционном скандале" в истории Украины.
Коррупционный скандал
10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.
11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича.