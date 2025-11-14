Филиппо назвал визит Зеленского во Францию "наградой за коррупцию"

Он покинет страну, добившись новой финансовой помощи для Украины, считает лидер французской партии "Патриоты"

Редакция сайта ТАСС

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо © GERARD BOTTINO/ Shutterstock/ FOTODOM

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что запланированный визит Владимира Зеленского в Елисейский дворец станет "наградой за коррупцию", так как он покинет страну, добившись новой финансовой помощи для Украины.

"Скандал! [Президент Франции Эмманюэль] Макрон в понедельник примет Зеленского в Елисейском дворце! <...> Награда за коррупцию, так как Зеленский, очевидно, покинет Елисейский дворец с новым чеком в кармане", - написал политик в X.

По его мнению, Зеленский оказался замешан "в самом громком коррупционном скандале" в истории Украины.

Коррупционный скандал

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича.