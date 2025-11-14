Глава делегации ЕС призвала возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию

Ивона Пьорко назвала мир и стабильность основными ценностями

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Европейский союз настаивает на конструктивном участии руководства Молдавии в переговорах по приднестровскому урегулированию. Об этом заявила глава делегации ЕС в Молдавии Ивона Пьорко на встрече с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Мы участвуем в процессе урегулирования в качестве наблюдателя и выступаем за мирный диалог, за урегулирование таким путем. Очень приятно слышать, что вы берете на себя обязательства продвигать мир и стабильность. С нашей стороны мы настаиваем на конструктивном участии Кишинева в существующих рабочих форумах и площадках. Мы выступаем за конструктивность во избежание ненужных осложнений. Мир и стабильность - это основные ценности", - цитирует слова европейского дипломата пресс-служба главы непризнанной республики.

В свою очередь Красносельский проинформировал, что переговоры в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США) заморожены с 2019 года. "Текущие проблемы Приднестровья и Молдавии, в том числе энергетический и экономический кризисы, находятся в прямой причинно-следственной связи с отсутствием полноценного переговорного процесса", - сказал лидер Приднестровья. По его словам, Кишинев игнорирует позицию ЕС и положения соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между ЕС и Молдавией, препятствует полноценному осуществлению приднестровским бизнес-сообществом экспортно-импортных операций.

Ранее Красносельский неоднократно призывал руководство Молдавии возобновить переговоры в формате "пять плюс два". Однако президент Молдавии Майя Санду после избрания в 2020 году заявила, что не будет встречаться с лидером Приднестровья.