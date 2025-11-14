Сальвини высказался против поставок оружия Киеву на фоне коррупционного скандала

Итальянский вице-премьер также напомнил об успехах российской стороны на поле боя и мирных усилиях президента США Дональда Трампа и Папы Римского Льва XIV

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини © Emmanuele Ciancaglini/ Getty Images

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Итальянский вице-премьер, министр инфраструктуры, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь высказался скептически по поводу поставок оружия Киеву. На этот раз его комментарий в ходе публичного мероприятия в Неаполе был связан с коррупционным скандалом на Украине.

"Мне кажется, разразился скандал о коррупции с участием украинского правительства, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги наших тружеников, пенсионеров шли на то, чтобы давать цвести коррупции. Не думаю, что направление оружия разрешит проблему. Думать, что снабжение Украины оружием означает, что она может вернуть утраченные территории, по меньшей мере наивно", - приводит его слова агентство ANSA.

При этом он напомнил об успехах российской стороны на поле боя и мирных усилиях президента США Дональда Трампа и Папы Римского Льва XIV. По его мнению, решать вопрос территорий должны Украина и Россия между собой.

В итальянских СМИ проходит информация, что позиция "Лиги" и Сальвини тормозит закупку Италией оружия у США по программе Purl (механизм, в рамках которого союзники Киева выкупают вооружения для Украины из американских запасов) и что это даже стало причиной отмены намеченного на конец недели визита министра обороны Италии Гуидо Крозетто в США. При этом сам Крозетто ответил Сальвини "дистанционно" - из Берлина, где он участвует во встрече с министрами обороны Германии, Великобритании, Франции и Польши. В частности, он сказал, что "не судил бы о стране из-за двух коррумпированных персонажей, которые должны быть помещены в тюрьму". Ранее итальянский министр сообщал, что Рим готовит 12-й по счету пакет военной помощи Киеву.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.