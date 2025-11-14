Трамп потребовал расследовать связи Эпштейна с Демпартией США

По мнению американского лидера, внимание общественности в стране к делу Эпштейна искусственно подогревают по политическим соображениям демократы

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп намерен требовать расследования связей политической оппозиции в лице демократов с уличенным в педофилии и впоследствии покончившим с собой американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Поскольку теперь демократы используют тему фальсификации данных о деле Эпштейна, касающегося демократов, а не республиканцев, чтобы попытаться отвлечь внимание от их катастрофического шатдауна и всех других провалов, я попрошу министра юстиции - генерального прокурора Пэм Бонди и ее ведомство, а также наших замечательных патриотов в ФБР расследовать связи и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, [банком] JP Morgan Chase и многими другими лицами и институтами, чтобы определить, что происходило у него с ними", - написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Демократ Билл Клинтон занимал пост президента США в 1993-2001 годах, Ларри Саммерс в 1999-2001 годах являлся американским министром финансов, Рид Хоффман - крупный предприниматель и венчурный капиталист.

По мнению Трампа, внимание общественности в США к делу Эпштейна искусственно подогревают по политическим соображениям демократы.

Демократы ранее опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях Эпштейна. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить Трампа. Глава администрации США счел шаги Демократической партии попыткой отвлечь внимание сограждан от невыгодных для нее последствий очередного бюджетного кризиса в Вашингтоне.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.