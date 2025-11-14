Экс-канцлер Австрии Курц принял меры против Standard из-за фейка о нем

Издание опубликовало статью о якобы имевшихся у политика планах установить контакты с уличенным в растлении несовершеннолетних американским финансистом Джеффри Эпштейном через экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что принял предусмотренные австрийским законодательством меры против одной из крупнейших газет альпийской республики Der Standard.

Ранее издание опубликовало фейковую статью о якобы имевшихся у политика планах установить контакты с уличенным в растлении несовершеннолетних американским финансистом Джеффри Эпштейном через экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона.

"Der Standard опубликовала не соответствующее действительности сообщение о том, что в 2018 году имели место усилия по организации встречи между мной и Эпштейном. Это чистая выдумка. Я уже сделал соответствующие шаги в правовом поле. Самой газете пришлось давать правку в этом сообщении. <...> Хорошо известно, что фейковые новости и вводящее в заблуждение притягивание за уши чего угодно приносит просмотры. Однако можно ли это называть качественной журналистикой - тут имеются сомнения", - написал Курц в X.

Как пояснил портал OE24, редактор издания при написании материала расположил сообщения из переписки Бэннона и Эпштейна в неверном порядке, использовав это для соответствующей интерпретации. Впоследствии содержимое статьи было "развернуто на 180 градусов". "Особенно пикантно то, что Der Standard <...> проводит в школах воркшопы по противодействию фейковым новостям", - отметили обозреватели портала.

"После столь грубой ошибки Der Standard чаша терпения переполнена. В школьном классе нет места СМИ, которые совершают такие ошибки. Совместный проект Der Standard и ORF по развитию медиакомпетенций должен быть незамедлительно остановлен", - сказал в комментарии OE24 пресс-секретарь венского отделения правой оппозиционной Австрийской партии свободы Лукас Брукер.