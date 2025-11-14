Эпштейн в письме 2017 года назвал Трампа "опасным человеком"

Отрывок переписки финансиста с экс-министром финансов страны Ларри Саммерсом опубликовала Демократическая партия США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Ron Sachs - Pool/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 ноября./ТАСС/. Американский скандальный финансист Джеффри Эпштейн в письме 2017 года охарактеризовал президента США Дональда Трампа как "опасного" человека. Отрывок переписки Эпштейна с экс-министром финансов страны Ларри Саммерсом опубликовала Демократическая партия США в X.

"Я говорил, что встречал очень плохих людей, но ни один из них не был таким, как Трамп, в его теле нет ни одной хорошей клетки. Так что да, он опасен", - говорится в сообщении Эпштейна.

Демократы ранее опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях Эпштейна. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить Трампа. Глава администрации США счел шаги Демократической партии попыткой отвлечь внимание сограждан от невыгодных для нее последствий очередного бюджетного кризиса в Вашингтоне.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.