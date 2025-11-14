Греческая партия Pakief назвала Зеленского палачом

Партия "Всегреческое движение греко-российской дружбы" также заявила, что Владимир Зеленский является разрушителем собственной страны

АФИНЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Партия "Всегреческое движение греко-российской дружбы" (Pakief) назвала Владимира Зеленского отъявленным палачом, разрушителем собственной страны, международным попрошайкой, получающим миллиарды на финансирование своих личных целей по всему миру вместе со своей свитой. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее сайте.

По словам Pakief, ожидаемый приезд Зеленского в Афины в ноябре стал первой новостью в ведущих греческих СМИ. "Что важного и, главное, полезного для нашей страны может привезти преступник по отношению к греческой диаспоре на востоке Украины, приезд которого все системные СМИ считают новостью номер один? Что может нам сказать или дать этот отъявленный палач - главарь банды "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ - прим. ТАСС) и разрушитель своей страны, чтобы мы встретили известие о его визите почти с ликованием? Куда бы ни направлялся этот международный попрошайка, он просит и получает миллиарды на финансирование своих личных делишек по всему миру вместе со своей свитой и на разрушение экономик стран, которые его поддерживают", - говорится в документе, подписанном председателем Pakief Яннисом Коцаилидисом.

Партия отмечает, что греческая диаспора на Украине не признается и фактически подвергается гонениям со стороны Киева. При Зеленском греки до сих пор не признаны в качестве национального образования, также не признается и греческий язык. Многие греки подверглись гонениям на востоке Украины и были убиты.

"Из нашей страны Зеленский забрал много миллионов в виде военной помощи и бесплатной электроэнергии, не дав нам абсолютно ничего, в отличие от Турции, куда он вкладывает миллиарды и играет в политические игры с [президентом Тайипом] Эрдоганом, - отметили в партии. - В каком [важном для Греции] национальном вопросе, будь то кипрская проблема или ситуация в Эгейском море, нас поддержал Зеленский? А мы каждый раз спешим ему на помощь, усугубляя наше противостояние с нашим вечным союзником Россией и теряя ее неизменную поддержку в наших национальных вопросах".

По словам Pakief, "у [премьер-министра Греции Кириакоса] Мицотакиса и остальной политической системы, которая его поддерживает, есть еще один шанс пересмотреть свою катастрофическую внешнюю политику и отправить Зеленского туда, откуда он пришел". "Не будучи особенно оптимистичными, мы, тем не менее, будем ждать, даже в последний момент, что все они проявят патриотизм и изменят курс в сторону многомерной и по-настоящему патриотической внешней политики, которая будет включать и Россию в число наших естественных союзников", - подчеркнула партия.

13 ноября греческий информационный портал pronews.gr сообщил, что Зеленский прибудет с экстренным визитом 16 ноября в Грецию, где встретится с Мицотакисом с намерением попросить ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся в распоряжении греческих ВВС. Официальный представитель МИД Греции Лана Зохью ранее сообщала журналистам, что Зеленский посетит Грецию в течение ноября, но конкретной даты не называла.