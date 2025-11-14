В Грузии мошенник, о котором снят фильм "Аферист из Tinder", вышел на свободу
ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Арестованный на три месяца в Грузии мошенник из Израиля Саймон Леваев, о котором Netflix снял документальный фильм, покинул тюрьму в Кутаиси. Об этом сообщила грузинская служба "Радио Свободы" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).
Как сообщила изданию адвокат Леваева Мариам Кублашвили, он в пятницу покинул тюрьму так, что в отношении него дело было полностью прекращено без каких-либо условий. По словам адвоката, Леваеву не пришлось платить залог, также ему не было предписано ограничений на передвижение. Немецкая сторона, как сообщается, отозвала требование о его задержании и экстрадиции.
Леваев, чье настоящее имя - Шимон Хают, был задержан в сентябре в Международном аэропорту Батуми. Он получил широкую известность благодаря документальному фильм "Аферист из Tinder", который в 2022 году выпустил американский стриминговый сервис Netflix. В нем приводятся рассказы женщин, которые стали жертвами Леваева после знакомства с ним. Леваев выдавал себя за состоятельного человека и, войдя в доверие, угрожал женщинам. В 2019 году он был задержан в Греции с фальшивым паспортом и экстрадирован в Израиль.
Батумский городской суд после задержания арестовал Леваева на три месяца. Как сообщалось, запрос в Интерпол о его задержании подала Германия, где Леваев был обвинен в краже €44 тыс. у женщины, а также трате тысяч евро с ее банковской карты.