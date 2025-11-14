В Грузии мошенник, о котором снят фильм "Аферист из Tinder", вышел на свободу

По словам адвоката Мариам Кублашвили, Саймону Леваеву не пришлось платить залог, также ему не было предписано ограничений на передвижение

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Арестованный на три месяца в Грузии мошенник из Израиля Саймон Леваев, о котором Netflix снял документальный фильм, покинул тюрьму в Кутаиси. Об этом сообщила грузинская служба "Радио Свободы" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

Как сообщила изданию адвокат Леваева Мариам Кублашвили, он в пятницу покинул тюрьму так, что в отношении него дело было полностью прекращено без каких-либо условий. По словам адвоката, Леваеву не пришлось платить залог, также ему не было предписано ограничений на передвижение. Немецкая сторона, как сообщается, отозвала требование о его задержании и экстрадиции.

Леваев, чье настоящее имя - Шимон Хают, был задержан в сентябре в Международном аэропорту Батуми. Он получил широкую известность благодаря документальному фильм "Аферист из Tinder", который в 2022 году выпустил американский стриминговый сервис Netflix. В нем приводятся рассказы женщин, которые стали жертвами Леваева после знакомства с ним. Леваев выдавал себя за состоятельного человека и, войдя в доверие, угрожал женщинам. В 2019 году он был задержан в Греции с фальшивым паспортом и экстрадирован в Израиль.

Батумский городской суд после задержания арестовал Леваева на три месяца. Как сообщалось, запрос в Интерпол о его задержании подала Германия, где Леваев был обвинен в краже €44 тыс. у женщины, а также трате тысяч евро с ее банковской карты.