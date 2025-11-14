Эксперт Эпископос: коррупция и военные потери грозят для Киева неодолимым вызовом

Научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси считает, что "лучшим и единственным способом преодоления" ситуации для Владимира Зеленского "являлось бы решение полностью взять на себя обязательство пересечь финишную черту в движении к мирной договоренности"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Коррупционный скандал на Украине и военные потери Киева грозят "набрать критическую массу" и превратиться для Владимира Зеленского в "непреодолимые вызовы". Такое мнение высказал ТАСС научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос.

"Украина входит в 2026 год, сталкиваясь с двойным - внутриполитическим и военным - давлением. Если его не ослабить, то оно может набрать критическую массу и превратиться в непреодолимые вызовы для президента Зеленского", - убежден американский политолог.

"Лучшим и единственным способом преодоления этих вызовов администрацией Зеленского являлось бы решение полностью взять на себя обязательство пересечь финишную черту в движении к мирной договоренности", - полагает Эпископос.

"Этот курс не просто стратегически верен и является важным позитивным подкреплением мирной инициативы президента [США Дональда] Трампа. Это еще и хорошая политика. Подавляющее большинство населения Украины хочет видеть завершение войны путем переговоров. У Зеленского сейчас есть окно дипломатических возможностей стать лидером, который выведет Украину из ее самых темных времен и твердо поставит ее на путь к превращению в процветающее, стабильное и мирное государство. И нет гарантии, что это окно возможностей будет оставаться открытым неопределенно долго", - добавил эксперт.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", министра юстиции Германа Галущенко, который ранее был главой Минэнерго, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.

В среду премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.