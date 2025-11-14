В Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий бронированным лицам покидать страну

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты зарегистрировали в Раде законопроект, предлагающий расширить основания для временного ограничения выезда с Украины для части граждан, имеющих бронь.

Законопроект №14210 вносит изменения в статью 6 закона о порядке въезда и выезда с Украины относительно расширения оснований для временного ограничения выезда украинских граждан. Текст законопроекта и его объяснительная записка пока не обнародованы. Как сообщил депутат Александр Федиенко в своем Telegram-канале, цель законопроекта - установление временного запрета на выезд за пределы Украины до завершения военного положения и мобилизации лиц, которые имеют бронь на данный период.

По словам Федиенко, документ касается граждан, забронированных в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4 части первой статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". "Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться на Украине, чтобы выполнять эти функции", - отметил Федиенко, добавив: "Фактически законопроект хочет устранить ситуацию, когда человек формально "критически важен", но находится за границей".

Соавтор законопроекта Ирина Фриз уточнила в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что предлагается запрет на выезд для тех, кто получит бронь на 45 дней для устранения нарушений правил военного учета. После того, как они получат постоянную бронь, смогут выехать за границу без установления четких ограничений. Как и забронированные по стандартной процедуре.

На Украине сотрудники критически важных предприятий и служб имеют право по определенной квоте оформить бронь от мобилизации. Из-за маленьких квот на бронирование сотрудников многие промышленные предприятия жалуются на дефицит кадров, от местных властей поступает информация о нехватке водителей общественного транспорта и сотрудников ЖКХ. Ранее Федиенко сообщал о случаях принудительной мобилизации техников, выполнявших работы по налаживанию мобильной связи после аварий.