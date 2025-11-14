Shafaq News: на западе Дамаска произошли несколько взрывов
Редакция сайта ТАСС
18:55
БЕЙРУТ, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три сильных взрыва произошло в районе Мезза в западной части Дамаска. Об этом сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По его информации, город подвергся ракетному обстрелу неизвестных боевиков. В квартале рядом с мечетью Абдель Рахман погибла женщина, еще несколько человек получили ранения. Их численность уточняется.
Столбы густого дыма поднимаются в небо со стороны микрорайона Мезза-86, туда направились пожарные машины и машины скорой помощи. Сирийская полиция ведет расследование.