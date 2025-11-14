Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с неонацизмом

Документ поддержали 114 стран

Редакция сайта ТАСС

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Документ поддержали 114 стран, 52 выступили против, 12 воздержались. Среди проголосовавших против - Венгрия, Канада, Словакия, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили в том числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Бразилия, Израиль, Китай, Куба, Сербия.

Резолюция традиционно вносится РФ и принимается с 2005 года. В ней есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Проект резолюции также решительно осуждает "использование в образовательном процессе образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений".