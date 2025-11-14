Markiza: Фицо предложил поддерживающим Киев студентам отправиться на Украину

Таким образом премьер-министр Словакии отреагировал на возникший на лекции шум после его высказывания, что ЕС предоставит Украине €140 млрд "на продолжение войны"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Екатерина Штукина/ ТАСС

БРАТИСЛАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Конфликт со студентами по теме ситуации на Украине произошел у премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время лекции в здании районного управления города Попрад (Восточная Словакия). Об этом сообщил телеканал Markiza.

"Сейчас в Попраде дебатируем о международных отношениях и, представьте себе, у нас проявляются различные взгляды", - написал Фицо в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

По информации телеканала, часть студентов покинула конференц-зал, где проходила лекция. В ходе нее Фицо сказал студентам, большинство из которых пришли на встречу с ним в черных одеждах, что, если они поддерживают конфликт, то пусть отправляются на Украину.

"Если вы такие герои в этих черных майках и так сильно выступаете за [продолжение] этой войны, так туда и отправляйтесь", - привел телеканал слова Фицо, который таким образом отреагировал на возникший в зале шум после его высказывания, что Евросоюз предоставит Украине €140 млрд "на продолжение войны".