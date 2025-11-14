Риттер: мир скатится в ад, если проигнорирует угрозу ядерной войны

Эс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США уверен, что Москве и Вашингтону необходимо поднять вопросы ядерной безопасности

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Мир "ступит на дорогу в ад", если будет игнорировать угрозу ядерной войны. Такое мнение высказал экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер, выступая в Санкт-Петербурге на презентации его новой книги.

"Один из самых сложных вопросов для разговора касается ядерного оружия, потому что это вопрос, связанный с национальной безопасностью. Сегодня время, когда Россия испытывает ядерную угрозу со стороны США. Это очень непростой вопрос для разговора и его очень непросто начать," - сказал Риттер. Он убежден, что необходимо вновь и вновь поднимать эти темы. "Потому что если мы не будем о них говорить, то мы все действительно ступим на дорогу в ад", - считает он.

"Дорога в ад" - третья часть трилогии, посвященной опасности ядерной войны и необходимости контроля над вооружениями. В трилогию также входят книги "Король-скорпионов: суицидальное увлечение Америки ядерным оружием. От Рузвельта до Трампа", а также "Гонка разоружения". Новую книгу автор представил на площадке Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил 29 октября, что поручил Пентагону немедленно возобновить ядерные испытания. В свою очередь, Рубио 13 ноября пояснил, что это "включает средства доставки". При этом госсекретарь не стал со всей определенностью подтверждать, что США не имеют в виду возобновление натурных ядерных испытаний.

5 ноября на совещании с Совбезом президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Песков подчеркивал, что президент не ставил задачу приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки" на фоне действий США.