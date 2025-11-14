НАБУ и САП выступили за содержание под стражей бывшего вице-премьера Чернышова

Будет судебное заседание, где решат вопрос о мере пресечения для чиновника, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили ходатайство о содержании под стражей бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который входит в окружение Владимира Зеленского и является фигурантом двух уголовных дел о коррупции, включая скандальное дело бизнесмена Тимура Миндича. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"НАБУ и САП вручили Чернышову - бывшему вице-премьер-министру Украины, который одновременно является кумом Зеленского - ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Это означает, что будет судебное заседание, где будет решено о содержании под стражей Чернышова", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как сообщается в Telegram-канале НАБУ, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" - места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне. Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более $1,2 млн и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация: статья 368-5 Уголовного кодекса "Незаконное обогащение".

Экс-чиновник уже подозревается НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Чернышов теоретически может скрыться за границей. Отмечалось, что решается вопрос о подаче в суд ходатайства о мере пресечения, "степени этих мер, учитывая риски оставления им территории". Как пояснял Кривонос, заключение под стражу позволяет минимизировать не только риск побега, но и возможности оказания давления на свидетелей.

Чернышову предъявлено два обвинения по коррупционным делам. Одно из них связано со схемой бизнесмена Миндича, о раскрытии которой НАБУ и САП объявили 10 ноября. Первое дело против бывшего вице-премьера было возбуждено летом и связано с коррупцией в строительной сфере. В то время на Украине разгорелся скандал, после того как внезапная и необъявленная заранее командировка Чернышова подозрительно совпала по времени с предъявлением обвинений его подельникам. Тогда многие предположили, что на самом деле чиновник сбежал из страны. Спустя неделю Чернышов вернулся и стал, по его утверждению, сотрудничать со следствием. Суд отпустил его под залог. Как отмечал тогда оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский, пока вице-премьер находился за границей, офис Зеленского "пытался договориться" с НАБУ.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у Миндича, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.