Bild: новые правила о пособиях для украинцев в ФРГ будут действовать с 2026 года

Изначально кабмин Германии хотел числом исключить украинцев из числа граждан, получающих пособие, рассказала газета

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Новые правила о выплате пособий украинским беженцам вступят в силу 1 июля 2026 года и будут действовать задним числом - с апреля 2025 года. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

Однако уже утвержденные решения по выплате пособия, как указывает издание, будут действовать до конца сентября 2026 года, когда завершится переход на новую систему выплат. Ожидается, что переход на новые пособия будет завершен к концу сентября 2026 года. Социал-демократическая партия Германии хотела выбрать более позднюю дату окончания срока, подчеркивает Bild. Однако блок ХДС/ХСС категорически отверг это предложение, опасаясь, что более поздняя дата окончания срока может подтолкнуть украинцев к быстрому переходу под действие существующих правил.

Как рассказал изданию один из участников переговоров в правящей коалиции, дата 1 апреля 2025 года стала компромиссной. Изначальный план заключался в том, чтобы задним числом исключить украинцев из числа граждан, получающих пособие. Однако муниципалитеты и земли столкнулись с сопротивлением. Причина заключалась в том, что это было слишком сложно, резюмирует газета.

Ранее правящая в ФРГ коалиция (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии) достигла компромисса по вопросу лишения многих украинских беженцев так называемых гражданских пособий (B rgergeld, "бюргергельд"). В частности, пособий лишатся все украинцы, которые прибыли в Германию после 1 апреля текущего года. Им будет выплачиваться помощь, как и прочим просителям убежища, то есть в денежном выражении значительно меньше, чем сейчас.

В настоящее время в Германии находится более 1,29 млн украинцев. При этом относительно небольшое число из них по сравнению с другими европейскими странами нашли работу - около 35%. По информации Минтруда ФРГ, в стране трудоустроены 352 тыс. украинских беженцев (по состоянию на август 2025 года), из которых 298 тыс. платят взносы в фонд социального страхования. Власти ФРГ намерены усилить давление на украинских беженцев с целью побудить их найти работу.

Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом B rgergeld, помимо того, что его размер на 103 евро больше базовой материальной помощи беженцу (460 евро), является то, что его получатели имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, B rgergeld начисляется до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Плюс к этому пособие подразумевает доступ ко всем медуслугам, страховые взносы оплачивает государство.