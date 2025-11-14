Фицо подтвердил свое несогласие с передачей ЕС российских активов Украине

Премьер-министр Словакии считает, что передача этих денег будет означать "еще два года убийств"

БРАТИСЛАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое несогласие с передачей Евросоюзом €140 млрд заблокированных российский активов Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с учащимся гимназии города Попрад (Восточная Словакия).

"Никогда не соглашусь с [передачей ЕС] 140 млрд [евро] Украине, так как это означает еще два года убийств", - сказал Фицо, видеозапись выступления которого выложена на YouTube-канале возглавляемой им партии "Направление - социальная демократия".

Фицо ранее неоднократно подчеркивал, что пока он является премьером, Словакия не будет принимать участие "в финансировании продолжения войны". Братислава настаивает на скорейшем заключении перемирия и достижении прочного мира на Украине.