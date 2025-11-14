WSJ: Минюст США назвал фентанил угрозой химоружия для оправдания атак по судам

Основной аргумент заключается в том, что присвоение президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом наркокартелям статуса "иностранных террористов" делает их "законными военными целями", сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Секретный меморандум Министерства юстиции США, санкционирующий удары по судам в Карибском море, подозреваемым в контрабанде наркотиков, описывает фентанил как "потенциальную угрозу химического оружия". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В этом документе излагается юридическое обоснование продолжающейся военной операции администрации президента США Дональда Трампа в Карибском море. Основной аргумент заключается в том, что присвоение президентом Трампом наркокартелям статуса "иностранных террористов" делает их "законными военными целями", поскольку они финансируют "смертоносные и дестабилизирующие действия" против США.

С сентября Пентагон нанес 20 известных ударов по судам в Карибском бассейне и Тихом океане, в результате которых погибло не менее 80 человек, что вызвало резкую критику со стороны законодателей.

Хотя в меморандуме упоминается, что фентанил использовался в качестве оружия в прошлом, представитель Министерства юстиции заявил газете, что юридическое обоснование "не опирается на аргумент о борьбе с распространением [химоружия]".

Пентагон 11 ноября сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с крупнейшим в мире авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе. По информации газеты The Washington Post, США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы. Издание тогда отмечало, что эта группировка включает в себя восемь военных кораблей, атомную подлодку и судно особого назначения.

Согласно подсчетам CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб не торговец наркотиками, а рыбак из его страны.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории этой страны.