Guardian: план США по Газе предполагает раздел анклава на две части

Одна из зон анклава будет контролироваться Израилем, а другая - палестинскими группировками, пишет издание

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Центральное командование ВС США составило план по сектору Газа, который предполагает раздел анклава на две части: одна из них будет контролироваться Израилем, а другая - палестинскими группировками. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на американские источники.

По информации издания, в "зеленой зоне" на востоке Газы, которая будет находиться под контролем Израиля и международного воинского контингента, будет идти процесс реконструкции, в то время как "красная зона" останется "лежать в руинах". Издание указало, что таким образом Вашингтон намерен побудить палестинцев, продолжающих жить в "красной зоне" после прекращения огня, перебраться в "зеленую зону".

"По мере развития ситуации и создания условий для восстановления, мирные жители в Газе начнут перебираться [в "зеленую зону"] и благополучно жить. Люди скажут, что это то, что им нужно. И ситуация будет развиваться в этом направлении. Никто не говорит о том, чтобы обеспечить [переселение] с помощью военной операции", - заявил источник в вашингтонской администрации.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.